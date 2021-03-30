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أمانة جدة مصادرة (2450) كجم بنطاق بريمان

أمانة جدة مصادرة (2450) كجم بنطاق بريمان
http://almnatiq.net/?p=966807
المناطق_جدة

استمراراً لجهود أمانة محافظة جدة في مكافحة الظواهر السلبية ومنع “البيع العشوائي” نفذت بلدية بريمان الفرعية حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير النظامية والتي أسفرت عن مصادرة (2450) كجم من الخضروات والفواكه.

 وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية أ. تركي الذروي، أن الفرق الميدانية نفذت حملة رقابية موسعة على الباعة المتجولين بحي “الكوثر” التابع للنطاق حيث جرى مصادرة وإزالة مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات ومصادرة المحتويات وتسليمها للجمعيات الخيرية إلى جانب تنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.

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