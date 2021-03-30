أمير منطقة تبوك ينوه بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد

المناطق_علي العميري

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي اعلن عنها سمو ولي العهد – حفظه الله – والتي تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية وقال سموه ان المملكة العربية السعودية رائده دائما بمبادراتها وخطواتها السباقة لما يخدم شعبها والعالم كافة . مضيفا سموه باننا نفخر ونفاخر بما أعلن سمو ولي العهد من مبادرات سوف ترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة

جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الإمارة منسوبي إمارة المنطقة يتقدمهم وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة ‏المساعدين ومدراء العموم ورؤساء الأقسام و موظفي الإمارة .‏‏

‏ واكد سموه على أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ‏وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن وحث سمو أمير منطقة تبوك الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني لما فيه خدمة المواطن والمقيم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وفقا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وفي الختام سأل سموه الله العلي القدير بان يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله.