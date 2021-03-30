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أمير الرياض يستقبل أمين لجنة شباب المنطقة ويوافق على إعادة تشكيل المجلس

أمير الرياض يستقبل أمين لجنة شباب المنطقة ويوافق على إعادة تشكيل المجلس
http://almnatiq.net/?p=966818
المناطق_واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على إعادة تشكيل مجلس شباب منطقة الرياض في دورته الجديدة والبدء بأعماله ونشاطاته.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم , أمين لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية الدكتور محمد القحيز.
ونوقش خلال اللقاء إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تطوير مجالس الشباب والعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
حضر الاستقبال مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد الربيعة وأمين مجلس المنطقة عادل الحمدان .

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