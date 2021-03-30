زيارة منسوبى جمعية بصائر لشرطة نجران

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زار رئيس مجلس إدارة جمعية بصائر نجران فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي ، ويرافقه المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله آل تالية وكان في استقبالهما سعادة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبه مدير مديرية شرطة نجران وسعادة الرائد عبدالله العشوي المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة نجران.

وشهدت الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات وفقاً للمهام والأدوار التوعوية المناطة وآلية تنفيذها بين شرطة المنطقة وجمعية بصائر .

كما تطرق الجانبين الى ماتم انجازه من فعاليات مبادرة بالتزامنا نسلم وأوجه التعاون بين الشرطة وجمعية بصائر

وأكد “أبو ذيبه” حرص القيادة الحكيمة على تطبيق الأحترازات الصحية وفق توجيهات الجهات المختصة في الأماكن العامه والمساجد على وجه الخصوص.