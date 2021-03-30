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نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع الإسكان التنموي السابع

نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع الإسكان التنموي السابع

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نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع الإسكان التنموي السابع

نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع الإسكان التنموي السابع
http://almnatiq.net/?p=966834
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية , أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- , لحصول المواطنين بشكل عام على مساكن وفق إستراتيجية واضحة وخيارات متعددة تمكن الأسر المستفيدة من اختيار ما يناسبها، وتوفير مساكن للأسر الأشد حاجة المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وشدد سموه خلال ترؤسه، للاجتماع السابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية عبر الاتصال المرئي اليوم، على أهمية بذل الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة كافة من أجل خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين في أقصر وقت، وبحث سبل تطوير التكامل مع القطاع الخاص لتحقيق الهدف المنشود وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من خلال خدمة المستفيدين من الإسكان التنموي.
وتضم اللجنة التنفيذية في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية، والشرطة، وفروع وزارات العدل، والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والنقل، وشركة الكهرباء إضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة.

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