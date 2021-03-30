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أمير تبوك يلتقي محافظي المحافظات بالمنطقة

أمير تبوك يلتقي محافظي المحافظات بالمنطقة
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المناطق_فايز السميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم , محافظي المحافظات بالمنطقة بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني والوكلاء المساعدين ‏. وفي بداية اللقاء هنأ سموه الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك داعيا الله العلي القدير ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم . واطلع سموه على تقارير عن سير العمل في المحافظات, مؤكداً سموه على أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمقيم وكذلك خدمته والعمل المستمر لتحقيق مطالبه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -أيدهما الله- .كما شدد سموه على أهمية متابعة سير العمل في المشروعات التنموية وتذليل جميع العقبات مؤكدا سموه على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عددا من الموضوعات ووجه سموه باتخاذ اللازم حيالها.

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