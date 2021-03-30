احدث الأخبار

هيئة التراث تُدرّب 72 طالبة على اكتشاف آثار موقع الراكة التاريخي بالدمام
أبرز المواد
 بالصور.. “قصة نجاح” أبطالها 6700 متطوع ومتطوعة بـ”صحة الطائف”.. فكيف بدأت؟
أبرز المواد
 «الزكاة والدخل» تمنح خدمات أنظمة البيع مهلة لتسجيل بياناتهم
أبرز المواد
 شاهد .. فيديو لشاب يتباهى بتعذيب قطة بالسجائر ويركلها بقدمه
أبرز المواد
 تكريم أول 3 حكّام سعوديات في تاريخ المبارزة
أبرز المواد
 ترقية 1553 فردا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أبرز المواد
 تعليق خدمة البوفيهات ومنع السفر الرمضانية في أحياء مكة خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع
أبرز المواد
 “النيابة العامة” تتفاعل مع مبادرة ولي العهد بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي محافظي المحافظات بالمنطقة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع الإسكان التنموي السابع
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 556 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 410 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
هيئة التراث تُدرّب 72 طالبة على اكتشاف آثار موقع الراكة التاريخي بالدمام

هيئة التراث تُدرّب 72 طالبة على اكتشاف آثار موقع الراكة التاريخي بالدمام

أبرز المواد
بالصور.. “قصة نجاح” أبطالها 6700 متطوع ومتطوعة بـ”صحة الطائف”.. فكيف بدأت؟

بالصور.. “قصة نجاح” أبطالها 6700 متطوع ومتطوعة بـ”صحة الطائف”.. فكيف بدأت؟

أبرز المواد
«الزكاة والدخل» تمنح خدمات أنظمة البيع مهلة لتسجيل بياناتهم

«الزكاة والدخل» تمنح خدمات أنظمة البيع مهلة لتسجيل بياناتهم

أبرز المواد
شاهد .. فيديو لشاب يتباهى بتعذيب قطة بالسجائر ويركلها بقدمه

شاهد .. فيديو لشاب يتباهى بتعذيب قطة بالسجائر ويركلها بقدمه

أبرز المواد

تعليق خدمة البوفيهات ومنع السفر الرمضانية في أحياء مكة خلال شهر رمضان

تعليق خدمة البوفيهات ومنع السفر الرمضانية في أحياء مكة خلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=966849
المناطق_مكة المكرمة

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، أن الأمانة تعمل على تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال “الشريف”: إن وكالة البلديات شكلت فِرَقاً ميدانية لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية للطلبات الداخلية والخارجية في المطاعم، وبشكل خاص في المطاعم الشعبية، وتعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه سيتم السماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل خلال الـ24 ساعة؛ وذلك لتقليل كثافة أعداد المتسوقين في أوقات الذروة، بالإضافة إلى ضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني.

وأكَّد “الشريف” على سلامة وصحة ما يُعْرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين، والتحقق من طرق نقلها وحفظها وعرضها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية سارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.

روابط ذات صلة

هيئة التراث تُدرّب 72 طالبة على اكتشاف آثار موقع الراكة التاريخي بالدمام

هيئة التراث تُدرّب 72 طالبة على اكتشاف آثار موقع الراكة التاريخي بالدمام
بالصور.. “قصة نجاح” أبطالها 6700 متطوع ومتطوعة بـ”صحة الطائف”.. فكيف بدأت؟

بالصور.. “قصة نجاح” أبطالها 6700 متطوع ومتطوعة بـ”صحة الطائف”.. فكيف بدأت؟
«الزكاة والدخل» تمنح خدمات أنظمة البيع مهلة لتسجيل بياناتهم

«الزكاة والدخل» تمنح خدمات أنظمة البيع مهلة لتسجيل بياناتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*