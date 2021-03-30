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ترقية 1553 فردا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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ترقية 1553 فردا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات

ترقية 1553 فردا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات
http://almnatiq.net/?p=966852
المناطق_واس

أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قراراً بترقية (1553) فرداً من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اعتباراً من تاريخ 1 / 8 /1442هـ، وبمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

وأعرب اللواء القرني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لمنسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية والدعم غير المحدود لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مثمنين توجيهات سموه ومتابعته لمهام وأعمال منسوبي مكافحة المخدرات.

وهنأ منسوبي مكافحة المخدرات من الأفراد المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عوناً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، ومحاربتهم آفة المخدرات، داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي وقيادته الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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