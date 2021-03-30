إنسان ضمن قائمة أفضل بيئات العمل لعام 2021

المناطق_ الرياض

تصدرت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض( إنسان) مكانتها ضمن أفضل بيئات العمل لعام 2021م، بين 30 منشأة . جاء ذلك خلال بيان كشفته (Great Place to Work) العالمية، والمتخصصة في مجال الأبحاث والتدريب واستشارات الموارد البشرية، عن قائمة أفضل بيئات العمل لعام 2021م، وتهدف القائمة إلى التعريف بأفضل بيئات العمل، وتركز على الأفضل وليس الجيدة فقط، والمالكة للقدرة على استقطاب، وتطوير، واستبقاء المواهب مع التركيز على الكوادر الوطنية من الشباب السعودي، وسلطت الضوء على أفضل ثلاثين منشأة استحقت بجدارة الوصول إلى قائمة أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الإنجاز حرصا من جمعية ( إنسان ) لرعاية الأيتام على توفير بيئة عمل جاذبة للموظفين والموظفات، بما ينعكس على الأداء العام للموظفين والموظفات لتقديم خدمات متميزة للمستفيدين وفي هذا الإطار فقد خطت الجمعية خطوات ملموسة لتحسين بيئة العمل تضمنت 15 برنامجا تطويريا لتوفير بيئة عمل داخلية مناسبة ليتسنى للعاملين تأدية أعمالهم ورفع إنتاجيتهم وتحقيق رضاهم ، وكذلك إلحاق موظفي الجمعية بالعديد من الدورات التدريبية والمهارية .

إضافة إلى إدراج أسر الموظفين ضمن المستفيدين من خدمات التأمين الطبي ، واستحداث قسم خاص بالاتصال الداخلي يعني بتلمس احتياجات الموظفين والموظفات، وتنظيم البرامج والفعاليات لأسرهم، حيث تم اعتماد أكثر من 100 برنامج نوعي وجديد، يغطي كافة احتياجات الموظف وعائلته. ومن ضمن تلك البرامج “صندوق إنسان التكافلي” . إضافة إلى مجموعة من البرامج التي تساعد على تطوير التفكير الإبداعي، ومن ذلك برنامج ساعة إبداع وبرنامج وصّل صوتك، ولقاء مع مدير، ومجلس شورى إنسان .

كما تحرص الجمعية على إيجاد بيئة عمل تنافسية وتشجيعية للموظفين والموظفات بهدف تجويد الأداء لتقديم خدمات متميزة لفئة عزيزة في المجتمع .‏