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أمير القصيم يطلق مبادرة تعزيزالهوية الوطنية

أمير القصيم يطلق مبادرة تعزيزالهوية الوطنية
http://almnatiq.net/?p=966880
المناطق_القصيم

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مبادرة تعزيز الهوية الوطنية التي تهدف إلى غرس قيم الانتماء الوطني والوسطية والتسامح ، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تعزيز الشخصية الوطنية لدى المواطن السعودي.

وأكد سموه أن مبادرة تعزيز الهوية الوطنية تأتي بإشراف إمارة المنطقة ، وتنطلق من عدة أهداف ومحاور لإعداد برنامجاً متكاملاً يختص بتعزيز القيم والمفاهيم الوطنية ، واستشعار أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع ، وربط قيم المواطنة والهوية الوطنية بالأمن النفسي كأحد عوامل الولاء ، وتنمية روح الاعتزاز بالإسلام والوطن لدى جميع أفراد المجتمع.

وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل أن المبادرة سيتم تفعيلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية ، وستركز على دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الهوية الوطنية من خلال المقررات الدراسية والأنشطة الطلابية ومبادرات أعضاء هيئة التدريس ، مع تعزيز دور الأسرة بشكل بارز في تنمية المواطنة لدى أفرادها ولدى النشء بشكل خاص.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير منطقة القصيم للجنة التنسيقية للتعليم بالمنطقة ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير تعليم منطقة القصيم محمد الفريح، وعدد من مديري ورؤساء الجهات التعليمية بالمنطقة.

واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح موجز من المستشار بإمارة المنطقة الدكتور خليفة المسعود، عن مبادرة تعزيز الهوية الوطنية، التي تأتي كأحد منطلقات رؤية المملكة 2030 لتصبح المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائدا في العالم كافة عبر ثلاثة أصعدة وهي مجتمع حيوي ، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح ، مشيراً إلى أن المحور الأول يمثل أساسا لتحقيق الرؤية وهو المجتمع الحيوي القائم على المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال والاعتزاز بالهوية الوطنية والفخر بالإرث الثقافي العريق.

يذكر أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة لتحفيز قيم المواطنة الصادقة والاعتزاز بالهوية الوطنية.

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