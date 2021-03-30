رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي اليوم، جلسة المجلس الأولى بدورة الانعقاد الأولى للعام المالي 2021م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس ،ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء مجلس المنطقة من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية.
ونوه سموه بما تقدمه المملكة في ظل توجهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي العهد - حفظهما الله – لكل ما يخدم المواطنين , مشيداً بما تحقق من خدمات ومشاريع ومستهدفات وزارة الصحة في برنامج التطعيم , داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإسراع في أخذ لقاحات كورونا للوصول إلى وطن أمن ومحصن.
وثمن ما أعلن عنه سمو ولي العهد للمبادرتين ( السعودية الخضراء ) و( الشرق الأوسط الأخضر ) التي ستعمل المملكة في ريادة هذا التوجه البيئي الحضري لإعادة الحياة البيئية وحماية الأرض والطبيعة وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من مساهمات العالم.
وأكد سموه على مديري الإدارات الحكومية ضرورة متابعة توصيات وقرارات جلسات المجلس لإدراج مشاريع المنطقة المستقبلية ضمن المحفظة الرأسمالية لتطوير المنطقة والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأوضح أمين مجلس المنطقة المكلف المهندس إبراهيم البدران أنه تم خلال الجلسة استعراض توصيات مجلس المنطقة في جلساته خلال الربع الرابع من العام الماضي وما تم حيالها من إجراءات من قبل القطاعات الحكومية .
وأضاف أن المجلس اطلع على الاليات الجديدة المعتمدة من قبل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عند طلب المشاريع بتطبيق منهجية الخمس سنوات لمحفظة المشاريع الرأسمالية مع التأكيد على مديري الإدارات الحكومية بأهمية إطلاع المجلس على ما تضمنته المحفظة الرأسمالية في كل قطاع من مشاريع المنطقة وأولوياتها بين المشاريع الرأسمالية , مبيناً أن المجلس أصدر عدداً من القرارات والتوصيات المتفق عليها في الاجتماع.
أمير حائل يرأس جلسة المجلس الأولى بدورة الانعقاد الأولى للعام المالي 2021م
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي اليوم، جلسة المجلس الأولى بدورة الانعقاد الأولى للعام المالي 2021م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس ،ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء مجلس المنطقة من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية.
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