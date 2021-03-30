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أمير حائل يرأس جلسة ‏المجلس الأولى بدورة الانعقاد الأولى للعام المالي 2021م ‏

أمير حائل يرأس جلسة ‏المجلس الأولى بدورة الانعقاد الأولى للعام المالي 2021م ‏

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أمير حائل يرأس جلسة ‏المجلس الأولى بدورة الانعقاد الأولى للعام المالي 2021م ‏

أمير حائل يرأس جلسة ‏المجلس الأولى بدورة الانعقاد الأولى للعام المالي 2021م ‏
http://almnatiq.net/?p=966891
المناطق_حائل

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة عبر ‏الاتصال المرئي اليوم، جلسة ‏المجلس الأولى بدورة الانعقاد الأولى للعام المالي 2021م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس ،ووكيل الإمارة ‏عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء مجلس المنطقة من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية.‏
ونوه سموه بما تقدمه المملكة في ظل توجهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي العهد ‏‏- حفظهما الله – لكل ما يخدم المواطنين , مشيداً بما تحقق من خدمات ومشاريع ومستهدفات وزارة الصحة في برنامج ‏التطعيم , داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإسراع في أخذ لقاحات كورونا للوصول إلى وطن أمن ومحصن.‏
وثمن ما أعلن عنه سمو ولي العهد للمبادرتين ( السعودية الخضراء ) و( الشرق ‏الأوسط الأخضر ) التي ستعمل المملكة في ريادة هذا التوجه البيئي الحضري لإعادة الحياة البيئية وحماية الأرض ‏والطبيعة وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من مساهمات العالم.‏
وأكد سموه على مديري الإدارات الحكومية ضرورة متابعة توصيات ‏وقرارات جلسات المجلس لإدراج مشاريع المنطقة ‏المستقبلية ضمن ‏المحفظة الرأسمالية لتطوير المنطقة والحرص على تقديم أفضل الخدمات ‏للمواطنين والمقيمين.‏
وأوضح أمين مجلس المنطقة المكلف المهندس إبراهيم البدران أنه تم خلال الجلسة استعراض توصيات ‏مجلس المنطقة في جلساته خلال الربع الرابع من العام الماضي وما تم حيالها من إجراءات من قبل القطاعات الحكومية ‏‏. ‏
وأضاف أن المجلس اطلع على الاليات الجديدة المعتمدة من قبل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عند طلب المشاريع ‏بتطبيق منهجية الخمس سنوات لمحفظة المشاريع الرأسمالية مع التأكيد على مديري الإدارات الحكومية بأهمية إطلاع ‏المجلس على ما تضمنته المحفظة الرأسمالية في كل قطاع من مشاريع المنطقة وأولوياتها بين المشاريع الرأسمالية , ‏مبيناً أن المجلس أصدر عدداً من القرارات والتوصيات المتفق عليها في الاجتماع. ‏

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