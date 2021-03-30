هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفذ حلقة نقاش بعنوان (إدارة الأزمات)

المناطق_ الرياض

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حلقة نقاش بعنوان (إدارة الأزمات) أدارها فضيلة مدير عام إدارة الموارد البشرية بالرئاسة العامة الشيخ علي بن سالم الشهري.وقد تناولت الورشة عدة محاور أثمرت – ولله الحمد – بتفاعل الجميع وتبادل الآراء والمقترحات، وتشخيص الأزمات وطرق التعامل معها والوقاية منها بأساليب وتقنيات علمية حديثه. ويعتمد فنّ إدارة الأزمات على الاستعداد لما قد يحدث والتعامل مع ما حدث، بأساليب مبتكرة وحديثة، وقراءة عميقة للمشكلات التي قد تنتج والطرق الأفضل لحلها.وقد خرجت هذه الحلقة بنتائج إيجابية ونقاط مهمة تضمن أفضل الطرق لإيصال الخدمة وسهولة وصول المستفيد للمعلومة، من خلال المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الرئاسة العامة. ويعد هذا البرنامج ضمن خطط الرئاسة العامة التطويرية بهدف تجاوز المعوقات ورفع مستوى الجودة والارتقاء بجميع الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة ضمن اختصاصاتها ومسؤولياتها، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وما يولونه من دعم واهتمام.