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“هيئة الاتصالات” تطلق خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي

“هيئة الاتصالات” تطلق خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي

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“هيئة الاتصالات” تطلق خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي

“هيئة الاتصالات” تطلق خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي
http://almnatiq.net/?p=966913
المناطق - واس

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي في المملكة (2021-2023) في إطار تنفيذ مبادرات «الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي» وبهدف تمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ويأتي ذلك مواكبة للتحول الإستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي وامتداداً لجهودها في دعم وتمكين تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في مجال الاتصالات الراديوية والتقنيات اللاسلكية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطة إلى تخصيص أكثر من 23 جيجاهرتز من الطيف الترددي لمجموعة واسعة من الاستخدامات، منها 4 جيجاهرتز مرخصة، و6.2 جيجاهرتز معفاة من الترخيص، و 13 جيجاهرتز بتراخيص مخففة، كما ستواصل الهيئة من خلال هذه الخطة متابعة مستجدات التقنيات اللاسلكية ودراسة تخصيص المزيد من الترددات لمواكبتها.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطة ستسهم في تحديد استخدامات الطيف الترددي بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ومع الجهود المتواصلة لتمكين التحول الرقمي في المملكة، وما ينتج عنها من استهلاكٍ متزايد للبيانات، كما تستهدف هذه الخطة تمكين التقنيات اللاسلكية الحديثة، وإيجاد البيئة المناسبة لتبنيها، ومن بين أبرز التقنيات اللاسلكية تقنية الجيل الخامس، والنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، وتقنية الجيل السادس من الواي فاي (WiFi 6e)، وإنترنت الأشياء، وأنظمة النقل الذكي.
هذا وستنتهج هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال هذه الخطة حزمة من الأساليب المبتكرة والمرنة لإدارة الطيف باستخدام قواعد البيانات، بما يشمل آليات توزيع وطرح الطيف الترددي، وعقد المزادات العلنية، وإتاحة الاستخدامات المعفاة من التراخيص، وتمكين الاستخدام التشاركي للطيف الترددي أو البنية التحتية بما يضمن تعزيز التنافسية في السوق، ودعم الابتكار.
يذكر أن الهيئة دعت العموم للمشاركة بمرئياتهم حول مسودة خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي في المملكة، بمشاركة أكثر من 65 جهة محلية ودولية تنتمي لمختلف الصناعات اللاسلكية في 20 دولة حول العالم للإسهام في عملية صياغة هذه الخطة.

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