أمير الباحة يكرّم المتقاعدين والمتقاعدات بصحة المنطقة

المناطق - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي- اليوم، 150 متقاعداً ومتقاعدة من منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة.

ونوه سموه بما بذله المتقاعدون من جهود موفقة خلال فترة عملهم خدمة للمنطقة وأهلها، والمشاركة في تطوير وتنمية الخدمات الصحية ودورهم الواضح خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الشؤون الصحية بالمنطقة كانت متميزة في هذا الجانب من خلال عملها التوعوي والميداني ومعالجتها للحالات المصابة وجهودها في عملية عزل الحالات المشتبه بها وتوفير كل الرعاية الطبية لهم بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة.

من جانبه ثمن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمة مسجلة لسمو أمير المنطقة تكريمه للمتقاعدين، مشيراً إلى أنهم لازالوا أعضاء نافعين قادرين على العطاء, منوهاً بالجهود التي بذلوها خلال سنوات خدمتهم.

من جهته ألقى المتقاعد محمد بن عبدالرحمن الزهراني كلمة المتقاعدين ثمن خلالها لسمو أمير المنطقة مشاركتهم التكريم, مؤكداً وزملاءه مواصلة العطاء بإذن الله.

بعد ذلك تم تسليم الدروع التذكارية لرعاة الحفل, فيما تم تقديم درع تذكاري لسمو أمير الباحة بهذه المناسبة.