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انطلاق مناورات تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في باكستان

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شرطة الرياض: القبض على (4) ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
http://almnatiq.net/?p=966934
المناطق - الرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (325) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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