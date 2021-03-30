احدث الأخبار

انطلاق مناورات تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في باكستان
أبرز المواد
 الزنيدي يدشن نادي الموهبة الصناعي بالوجه
منطقة تبوك
 الكويت.. اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية.. صور
أبرز المواد
 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي مركز (911) بالرياض
منطقة الرياض
 الدكتور العنقري يرأس الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للمسؤولين بالديوان العام للمحاسبة ويكرّم متقاعديه وموظفيه المتميزين
محليات
 شرطة الرياض: القبض على (4) ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
منطقة الرياض
 الحقيل يرأس الاجتماع الأول للأعمال مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري التاسع لقلب آسيا- عملية إسطنبول
أبرز المواد
 ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”
أبرز المواد
 ولي العهد يُجري اتصالا هاتفيا بسلطان عُمان
أبرز المواد
 أمير الباحة يكرّم المتقاعدين والمتقاعدات بصحة المنطقة
منطقة الباحة
 “هيئة الاتصالات” تطلق خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي
الاقتصاد
انطلاق مناورات تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في باكستان

انطلاق مناورات تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في باكستان

أبرز المواد
الزنيدي يدشن نادي الموهبة الصناعي بالوجه

الزنيدي يدشن نادي الموهبة الصناعي بالوجه

منطقة تبوك
الكويت.. اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية.. صور

الكويت.. اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية.. صور

أبرز المواد
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي مركز (911) بالرياض

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي مركز (911) بالرياض

منطقة الرياض

الدكتور العنقري يرأس الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للمسؤولين بالديوان العام للمحاسبة ويكرّم متقاعديه وموظفيه المتميزين

الدكتور العنقري يرأس الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للمسؤولين بالديوان العام للمحاسبة ويكرّم متقاعديه وموظفيه المتميزين
http://almnatiq.net/?p=966937
المناطق - واس

رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للمسؤولين بالديوان .
وافتتح معالي رئيس الديوان الاجتماع -عبر الاتصال المرئي- بكلمةٍ رحّب فيها بالجميع، مشيداً بالجهود التي بذلها منسوبو الديوان خلال السنة المالية (2020م)، وأسفرت عن تحقيق نتائج مميزة، متمنياً أن يوفّق الديوان في تأدية مهامه بأعلى مستويات الجودة والكفاءة المهنية، والاستمرار في عطاءاته المثمرة خلال السنوات القادمة.
إثر ذلك بدأت أعمال الاجتماع الذي تم خلاله طرح ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في الديوان ومتابعة تنفيذ خططه التشغيلية، ومن أهمها استعراض الخطة الإستراتيجية القادمة للديوان، وخطة التدريب للعام (2021م)، والخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات.
وفي ختام الاجتماع تم تكريم موظفي الديوان المحالين إلى التقاعد لهذا العام 1442هـ، وكذلك تكريم عدد من موظفي الديوان المتميزين.
وأشاد معالي رئيس الديوان بهذه المناسبة بالجهود المخلصة التي بذلها الزملاء المتقاعدون في أداء المهام والواجبات الوظيفية التي كُلفوا بها خلال مدة عملهم لخدمة دينهم ووطنهم، التي كان لها دور بارز في تحقيق العديد من المنجزات، منوهاً بجهود موظفي الديوان المتميزين، التي أسهمت في الرفع من نتائج أعمال الديوان للسنة المالية (2020م)، متطلعاً إلى قيام جميع منسوبي الديوان بمضاعفة الجهود في سبيل رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق أعلى مستويات الأداء المهني، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق للجميع.

روابط ذات صلة

انطلاق مناورات تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في باكستان

انطلاق مناورات تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في باكستان
وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري التاسع لقلب آسيا- عملية إسطنبول

وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري التاسع لقلب آسيا- عملية إسطنبول
ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”

ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*