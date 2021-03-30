الدكتور العنقري يرأس الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للمسؤولين بالديوان العام للمحاسبة ويكرّم متقاعديه وموظفيه المتميزين

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رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للمسؤولين بالديوان .

وافتتح معالي رئيس الديوان الاجتماع -عبر الاتصال المرئي- بكلمةٍ رحّب فيها بالجميع، مشيداً بالجهود التي بذلها منسوبو الديوان خلال السنة المالية (2020م)، وأسفرت عن تحقيق نتائج مميزة، متمنياً أن يوفّق الديوان في تأدية مهامه بأعلى مستويات الجودة والكفاءة المهنية، والاستمرار في عطاءاته المثمرة خلال السنوات القادمة.

إثر ذلك بدأت أعمال الاجتماع الذي تم خلاله طرح ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في الديوان ومتابعة تنفيذ خططه التشغيلية، ومن أهمها استعراض الخطة الإستراتيجية القادمة للديوان، وخطة التدريب للعام (2021م)، والخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات.

وفي ختام الاجتماع تم تكريم موظفي الديوان المحالين إلى التقاعد لهذا العام 1442هـ، وكذلك تكريم عدد من موظفي الديوان المتميزين.

وأشاد معالي رئيس الديوان بهذه المناسبة بالجهود المخلصة التي بذلها الزملاء المتقاعدون في أداء المهام والواجبات الوظيفية التي كُلفوا بها خلال مدة عملهم لخدمة دينهم ووطنهم، التي كان لها دور بارز في تحقيق العديد من المنجزات، منوهاً بجهود موظفي الديوان المتميزين، التي أسهمت في الرفع من نتائج أعمال الديوان للسنة المالية (2020م)، متطلعاً إلى قيام جميع منسوبي الديوان بمضاعفة الجهود في سبيل رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق أعلى مستويات الأداء المهني، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق للجميع.

