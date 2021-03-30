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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي مركز (911) بالرياض

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي مركز (911) بالرياض

منطقة الرياض

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي مركز (911) بالرياض

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي مركز (911) بالرياض
http://almnatiq.net/?p=966944
المناطق - واس

قدم فريق طبي من منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي مركز العمليات الأمنية (911) بالرياض، وذلك في إطار حملة “الوقاية أمان”.
وقدم الفريق الطبي أثناء وجوده رسائل توعوية عن اللقاح لمنسوبي القطاع، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة الواردة فيما يتعلق بالأعراض الجانبية الخفيفة التي قد تحدث بعد أخذ اللقاح وطرق التعامل معها.
وتواصل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفيذ مبادراتها المختلفة في حملة “الوقاية أمان” كتخصيصها لمراكز ومقارّ لتقديم اللقاح في مختلف مناطق ومدن المملكة، وقيام فرق طبية تابعة لها بجولات ميدانية في قطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، فضلًا عن تمكين كل من يرغب بأخذ اللقاح من المواطنين والمقيمين الحصول عليه من خلال حجز موعد في أحد مراكز الخدمات الطبية المعتمدة عبر تطبيق “صحتي”.

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