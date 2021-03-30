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بمناسبة حصول صحة بيشة على جائزة إحسان للتميز في مستوى الخدمات لعام 2020م.

أمير عسير يلتقي بمدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة

أمير عسير يلتقي بمدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة
http://almnatiq.net/?p=966966
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، بمدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة وعدد من منسوبي القطاع، بمناسبة حصول صحة بيشة على جائزة إحسان للتميز في مستوى الخدمات لعام 2020م.
وأكد سموه على ضرورة الحفاظ على مستوى جودة الأداء، وإتقان التنفيذ في الخدمات الطبية كافة، حيث حققت صحة بيشة المستوى الأول بنسبة ٨٧.٩٥ على مستوى مناطق المملكة، بمتوسط رضا المستفيدين عن الخدمة في أداء مراكز السكر في المناطق خلال النصف الثاني من 2020م.
وحقق مستشفى البشائر العام ببيشة المركز الأول على مستوى مناطق المملكة بمعدل 96.48 للمستشفيات التي تمتلك سعة سريرية أقل من 100 سرير، فيما حصلت صحة بيشة على المركز الـ22 في الربع الأول من 2020م والمركز الأول في الربع الثالث والرابع من عام 2020 والربع الأول من 2021م بنسبة تغيير 2.33٪
وتتضمن مسارات الجائزة على أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض، والقصة الملهمة، والمشروع التحسيني المتميز، والتحسن في مستوى الخدمات، والمنشأة الإيجابية، فيما تشتمل معايير الجائزة على أعلى معدل تغير إيجابي في برنامج قياس تجربة المريض، والتحسن في تقارير الزائر السري، والتحسن في تقارير 937.
يذكر أن آلية الترشيح جاءت بناءً على نتائج التقرير التنفيذي لعام 2020، ونتائج تقارير الزائر السري، وتقارير 937.

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