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الأخضر يتغلب على نظيره الفلسطيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بخماسية نظيفة
http://almnatiq.net/?p=966969
المناطق - واس

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره منتخب فلسطين بنتيجة 5 – 0، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، على ملعب “مرسول بارك” بالرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وسجل أهداف المنتخب السعودي اللاعب ياسر الشهراني وذلك عند الدقيقة 37، ليضيف زميله فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 43، فيما سجل الهدفين الثالث والرابع اللاعب صالح الشهري وذلك عند الدقيقتين 52، 58.
وفي الدقيقة 88 أضاف اللاعب سالم الدوسري الهدف الخامس من ركلة جزاء مختتمًا أهداف المنتخب السعودي في اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده لـ 11 نقطة، متصدرًا لمجموعته الرابعة، فيما بقي فلسطين بالمركز الأخير بـ 4 نقاط.
يُذكر أن المباراة أُقيمت وسط حضور “المحصنين” من الجماهير السعودية بشكل استثنائي للمباراة، وسط ‏الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد في المقاعد وارتداء الكمامات.

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