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أمير الجوف يزور نادي العروبة ويهنئهم بصعودهم لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

أمير الجوف يزور نادي العروبة ويهنئهم بصعودهم لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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أمير الجوف يزور نادي العروبة ويهنئهم بصعودهم لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

أمير الجوف يزور نادي العروبة ويهنئهم بصعودهم لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=966975
المناطق - الجوف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التهنئة لنادي العروبة الرياضي، بمناسبة صعود الفريق الكروي الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى‏.
جاء ذلك خلال زيارة سموه مقر النادي بمدينة سكاكا ، حيث كان في استقباله مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح ، ورئيس النادي مونس الضوي .
والتقى سموه خلال زيارته للنادي بمجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية مهنئاً بهذا الإنجاز، مشيداً بالعمل الذي قام به الجميع، مؤكدا أهمية استمرار العمل والتميز وتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف الألعاب كذلك العمل على تفعيل النادي لإستراتيجية الألعاب المختلفة.
من جهته قدم رئيس النادي مونس الضوي شكره لسمو أمير المنطقة على هذه الزيارة التي تُعد دعماً للنادي وستنعكس إيجاباً على مسيرته.

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