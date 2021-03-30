وحدة تحقيق الرؤية بإمارة جازان تنفذ ورش عمل بعنوان “النضج المؤسسي ” ..

المناطق - فضة عطيف

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه ، نفذت وحدة تحقيق الرؤية بالإمارة اليوم، ورشة عمل بعنوان: “النضج المؤسسي ، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع التقييم والقياس” .بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة

وتهدف الورشة إلى توعية منسوبي ومنسوبات إمارة منطقة جازان ، بتقييم النضج المؤسسي، الذي يعمل على قياس خمسة مجالات هي، (الاستراتيجية، الأداء، المبادرات، التغيير وثقافة الأداء، وتجربة المستفيد)، والتعريف بكافة تفاصيل التقييم ومستوياته.

وجرى خلال ورشة العمل استعراض البرنامج ، الذي يسهم في الارتقاء بأداء كفاءة موظفي وموظفات الإمارة ومحافظاتها وكافة إداراتها في التقييم، الذي يتم قياس عمله من قِبل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”.

