وحدة تحقيق الرؤية بإمارة جازان تنفذ ورش عمل بعنوان “النضج المؤسسي ” ..

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه ، نفذت وحدة تحقيق الرؤية بالإمارة اليوم، ورشة عمل بعنوان: “النضج المؤسسي ، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع التقييم والقياس” .بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة
وتهدف الورشة إلى توعية منسوبي ومنسوبات إمارة منطقة جازان ، بتقييم النضج المؤسسي، الذي يعمل على قياس خمسة مجالات هي، (الاستراتيجية، الأداء، المبادرات، التغيير وثقافة الأداء، وتجربة المستفيد)، والتعريف بكافة تفاصيل التقييم ومستوياته.
وجرى خلال ورشة العمل استعراض البرنامج ، الذي يسهم في الارتقاء بأداء كفاءة موظفي وموظفات الإمارة ومحافظاتها وكافة إداراتها في التقييم، الذي يتم قياس عمله من قِبل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”.
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