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القوات البحرية الملكية السعودية تعّوم سفينة جلالة الملك “حائل” بمملكة إسبانيا

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المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي
http://almnatiq.net/?p=966999
المناطق- الرياض

تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

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