أمير حائل يفتتح عن بعد برنامج لقاء رجال الأعمال والإعلاميين بالمنطقة

المناطق- حائل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, عن بعد, برنامج لقاء رجال الأعمال والإعلاميين بالمنطقة الذي يهدف إلى حث رجال الأعمال والإعلام للتعاون ووضع البرامج التي من شأنها النهوض بالعمل الإقتصادي والإعلامي بالمنطقة .

ونوه سمو أمير منطقة حائل خلال اللقاء بأهمية مثل هذه اللقاءات, متطلعا أن تنعكس مخرجاتها على خطوات فاعلة تخدم المجتمع والمنطقة وتزيد من برامج التعاون بما يخدم الصالح العام للوطن متمنياً للجميع التوفيق.