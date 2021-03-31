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البحرين وسلطنة عمان تؤكدان تضامنهما مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي

البحرين وسلطنة عمان تؤكدان تضامنهما مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي

أبرز المواد

البحرين وسلطنة عمان تؤكدان تضامنهما مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي

البحرين وسلطنة عمان تؤكدان تضامنهما مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي
http://almnatiq.net/?p=967008
المناطق- الرياض

أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعمها للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
كما أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض.
وأكدت الخارجية العمانية في بيان لها أمس أن هذه الجهود تأتي “بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف”.

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