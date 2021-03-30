هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع خمسة عشر عقد اعتماد برامجي مع جامعة الجوف

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، أمس الثلاثاء, عقودًا للدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لخمسة عشر برنامجًا أكاديميًا مع جامعة الجوف، بحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله الشايع, وذلك بمقر الجامعة.

وأوضحت الهيئة أن الجامعة تقدمت بالتعاقد على اعتماد 14 برنامجاً في درجة البكالوريوس، وهي: الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والطب والجراحة، وعلوم المختبرات، والعلوم الصيدلانية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، إضافة إلى برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي.

وستخضع هذه البرامج جميعها على مدار عام كامل -مدة التعاقد- لعدد من الإجراءات التقويمية المتفق عليها وفق مراحل محددة، تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرامج للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الدراسة ومتطلباتها، ومن ثم تسليم وثائق البرنامج من قبل الجامعة، ليقوم مركز “اعتماد” بفحص هذه الوثائق وتزويد البرنامج بالملحوظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة البرنامج لتعديلها، تمهيداً لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرامج الخاضعة للتقويم متضمناً جوانب التحسين والتوصيات التي تسهم في التطوير المستمر لأداء هذه البرامج، ويعد أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقاً لسياسات ومعايير الاعتماد لهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وأكد المدير التنفيذي للمركز على الاهتمام الوطني والدولي بالاعتماد الأكاديمي والمميزات التي تتحقق للمؤسسات والبرامج المعتمدة، ومن ثم أهمية تقدم المؤسسات والبرامج للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بصفته الخطوة الأولى نحو ضمان الجودة والتطوير المستمر، وصولاً إلى التميز والتنافسية الوطنية والدولية، وبما يسهم في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية،

وقدم شكره لإدارة الجامعة ومنسوبيها؛ لحرصهم على الارتقاء بمستوى التعليم بالجامعة واعتماد برامجها، واستمرار مسيرة الجودة والتحسين المستمر بالجامعة، التي أدت إلى حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي في عام 2019م، موكداً أنه يجري حاليًا تنفيذ إجراءات الدراسة التقويمية لبرنامجين أكاديميين، إضافة إلى الخمسة عشر برنامجًا التي أُبرمت لها عقودٌ اليوم.

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.