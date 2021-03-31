رحيل أغويرو.. 5 أشياء ستهز عالم الانتقالات

عدة أمور “ضخمة” قد تحدث، جراء الإعلان على رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن مانشستر سيتي نهاية الموسم الجاري.

أغويرو وبرشلونة

ظل اسم أغويرو مرتبطا بالانتقال لبرشلونة الإسباني، طول الموسم، ومع تأكد رحيله، قد يتجه أغويرو للعب بجانب صديقه المقرب ليونيل ميسي في مواسمه الأخيرة في عالم كرة القدم.

أغويرو وباريس سان جرمان

باريس سان جرمان أحد الأندية كذلك التي ارتبطت بـسيرجيو أجويرو طوال الموسم، هذا فضلا عن ارتباط اسم ليونيل ميسي ببطل فرنسا.

وفي حالة رحيل ميسي عن برشلونة بعد انتهاء هذا الموسم فسيكون إما باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي الأكثر استفادة، خاصة العملاق الباريسي، الذي سيكون قادرا وقتها على جلب أغويرو كذلك للجمع بين الصديقين.

أغويرو ويوفنتوس

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن إيجاد زميل لـ كريستيانو رونالدو في الخط الهجومي كي يكرر التجانس الكبير الذي جمع الدون بكريم بنزيما في ريال مدريد، وترى إدارة السيدة العجوز أن أغويرو سيكون مثاليا لهذه الوظيفة.

وأشارت تقارير إيطالية منذ أيام إلى أن إدارة يوفنتوس وضعت على مائدتها خيارين، هما: سيرجيو أغويرو أو الإيطالي مويس كين، مهاجم باريس سان جرمان.

هاري كين

ليس جديدا أن يرتبط اسم هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بـ مانشستر سيتي، فقد حدث هذا طوال السنوات الماضية.

واستطاع المدرب الإسباني بيب غوارديولا تشكيل خط دفاع قوي هذا الموسم، وسيرغب في تدعيم خط الهجوم الصيف المقبل لأن غابريل جيسوس ليس كافيا، وبالتالي سيكون هاري كين واحد من الثنائي القوي المطروح على الساحة.

إيرلنغ هالاند

أما بالنسبة إلى الخيار الآخر فهو بكل تأكيد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني.

ولن تكون مسألة تعاقد مانشستر سيتي مع كين أو هالاند سهلة أبدا، فالأول سعّرته إدارة توتنهام بـ 170 مليون يورو والآخر سعّرته إدارة دورتموند بـ 180 مليون يورو، ومع ذلك يمتلك متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز القوة الاقتصادية الكافية لحسم أي من الصفقتين.