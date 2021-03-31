“شركة الكهرباء” تؤكد اكتمال مشروع العدادات الذكية قريباً

المناطق - الرياض:

بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، أن الشركة ستعلن في وقت قريب عن اكتمال مشروع العدادات الذكية.

وأبرز السديري، أن المشروع مر بظروف صعبة تزامناً مع جائحة كورونا عام 2020، لكنه اكتمل بفضل رجالات الشركة والمتابعة المستمرة من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء.

ولفت إلى أن المواطنين سيفرحون قريباً بتقديم أسلوب ذكي يمكّن المشترك من معرفة تفاصيل استهلاكه، ويساعد في إعادة التيار عند انقطاعه لأي سبب من الأسباب دون الحاجة لإرسال فرق للميدان.

كم ألمح إلى أن مؤشرات قياس الخدمة بالشركة أظهرت انخفاض عدد الانقطاعات للتيار في عام 2020 بنسبة 35%.