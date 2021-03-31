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بريطانيا ترحب بمبادرتي “السعودية الخضراء”و”الشرق الأوسط الأخضر”

بريطانيا ترحب بمبادرتي “السعودية الخضراء”و”الشرق الأوسط الأخضر”
http://almnatiq.net/?p=967046

رحبت المملكة المتحدة بمبادرتي “السعودية الخضراء”و “الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع _ حفظه الله _ .

وقال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي في تصريح له: “إن إلتزام المملكة العربية السعودية الذي تم خلال هذا الأسبوع بشأن العمل المناخي من إعلان عن مبادرة “السعودية الخضراء” و” الشرق الأوسط الأخضر” هو إلتزام إيجابي”.

وأضاف كليفرلي أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع قيادة المملكة لتأمين النمو الأخضر، معرباً عن تطلعه إلى تعاون في قمة العمل المناخي 26 التي ستعقد بالمملكة المتحدة.

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