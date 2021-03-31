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مركز الأرصاد ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

مركز الأرصاد ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=967049

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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