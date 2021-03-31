دراسة تؤكد أن لقاحي فايزر ومودرنا آمنان وفعالان للحوامل والمرضعات

دراسة تؤكد أن لقاحي فايزر ومودرنا آمنان وفعالان للحوامل والمرضعات

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دراسة تؤكد أن لقاحي فايزر ومودرنا آمنان وفعالان للحوامل والمرضعات

دراسة تؤكد أن لقاحي فايزر ومودرنا آمنان وفعالان للحوامل والمرضعات
http://almnatiq.net/?p=967055

بينت دراسة طبية حديثة، أن لقاحي “فايزر-بيونتيك” و”موديرنا”، المضادين لفيروس “كورونا”، آمنان وفعالان، للنساء الحوامل والمرضعات، إذ يوفرن الحماية من الإصابة بالعدوى، كما يمكنهن من نقل أجسام مضادة إلى الأجنّة والأطفال حديثي الولادة.

وتضمنت الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لطب النساء والتوليد، 131 امرأة، ممن تلقين لقاح “فايزر” أو “موديرنا”، وكانت 84 سيدة منهن حاملا، و31 مرضعة و16 لسن حوامل، حيث كانت مستويات الأجسام المضادة متكافئة في المجموعات الثلاث، فيما لم تظهر فروق في الآثار الجانبية للقاحين بين النساء الحوامل وغير الحوامل.

وأوضحت نتائج الدراسة أن مستوى الأجسام المضادة الذي تحقق في جسم الحوامل والمرضعات، أعلى بكثير مقارنة بالأجسام المضادة التي تحصل عليها المرأة بشكل طبيعي، عندما تُصاب بعدوى كورونا وهي حامل، كما أن النساء اللواتي تلقين لقاح “موديرنا” كان لديهن مستويات أجسام مضادة أعلى من أولئك اللاتي تلقين لقاح “فايزر”.

ولفتت وفقًا لموقع “Webmd” إلى أنه تم رصد الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح في حليب الأم وفي جميع عينات دَم الحبل السري، مما يدل على انتقال الأجسام المضادة من الأمهات إلى الأجنّة والأطفال حديثي الولادة، لافتة إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لفهم مدة بقاء هذه الأجسام أو الحصانة المناعية لدى المواليد الجدد.

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