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مكة المكرمة.. افتتاح عدد من المشروعات التنموية والترفيهية بالجموم

مكة المكرمة.. افتتاح عدد من المشروعات التنموية والترفيهية بالجموم
http://almnatiq.net/?p=967058
المناطق - واس:

افتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس، جسر طريق مكة المكرمة القديم بمحافظة الجموم، بحضور محافظ الجموم فهد القثامي.

كما افتتح القويحص حديقة الشهداء وكراج السيارات ومبنى الصيانة والمركز الحضري في بلدية المحافظة، ووقف على مشروع حديقة الهجرة وساحة الاحتفالات في طريق “مكة المكرمة – المدينة المنورة”، ووضع حجر الأساس لمبادرة شركة عبر المملكة “سبك” طريق حي السلام.

يذكر أن حديقة الشهداء تبلغ مساحتها الإجمالية 62.750 م2 ، بطاقةٍ استيعابيةٍ تقديرية تتجاوز الـ 20 ألف شخص، تتضمن مسطحاتٍ خضراء بمساحة 25.000م2 ، ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 1385م2، و 26 محلاً تجارياً، وبحيرةً صناعية بمساحة 1577م2، ومنطقة واحة النخيل بمساحة 4600 م2، و 250 موقفاً للسيارات.

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