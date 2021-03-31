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مستخدمًا سلاح أبيض.. حبس مصري شوَه وجه زوجته

مستخدمًا سلاح أبيض.. حبس مصري شوَه وجه زوجته
http://almnatiq.net/?p=967063
المناطق - وكالات:

قرّرت النيابة العامة المصرية في الإسكندرية، حبس مصري، وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما اعتدى على زوجته بمساعدة شقيقه.

وتلقى قسم شرطة المنتزه، شرق المدينة الساحلية، إخطاراً من مستشفى في المدينة، حول دخول سيدة تدعى إسراء (19 عاماً) مصابة في الوجه والصدر والرأس، وهناك تشويه متعمد في الوجه، وحالتها صعبة، في التوقيت الذي انتشرت فيديوهات لها وهي مصابة على «فيسبوك»، فتحرّكت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وتم توقيف المعتدي.

وأفاد مصدر امني أنه: «اعترف الزوج بمساعدة شقيقه بالاعتداء على زوجته بالضرب واستخدما سلاحاً أبيض، وأرجع السبب إلى خلافات زوجية بينهما، بينما قالت الضحية، إن حالتها الصحية سيئة جراء الاعتداء».

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