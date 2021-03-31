السليمان يوضح حكم قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشرة الأخيرة من شعبان

المناطق - الرياض:

بين عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان السابق في الأيام العشرة الأخيرة من شهر شعبان، ومدى جواز تتابع أيام الصيام من عدمه.

وأوضح “السليمان”، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أنه يجوز ألا تكون أيام صيام القضاء متتابعة، إلا أن أهل العلم يرون أن الأفضل أن تكون هذه الأيام متتابعة من أجل أن يرفع المسلم ما على ذمته من هذا الصيام.

وأفاد بأنه يجوز للمسلم الصيام عما فاته من أيام قبل قدوم رمضان المقبل، لافتًا إلى أنه يمكن للمرأة الحامل أو المرضعة أو المرضى تأجيل الصيام إذا شقّ عليهم ذلك.