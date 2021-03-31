“المسند”: المملكة تتعرض لكتلة هوائية من معتدلة إلى باردة نهاية الأسبوع

المناطق - الرياض:

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إنه من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي بكتلة هوائية من معتدلة إلى باردة.

وأضاف المسند أن ذروة الكتلة الهوائية ستكون في يومي السبت والأحد، وأنها ستؤثر على المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة.

وتوقع أن يكون الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى في يومي الجمعة والسبت بالمنطقة الشرقية نحو 10 درجات مئوية.

وأشار إلى أن اليوم (الأربعاء) قد يشهد تشكل السحب المتفرقة على بعض أنحاء المملكة، وأن أجزاء محدودة من شرق منطقة مكة المكرمة، وشرق منطقة حائل قد تشهد زخات مطرية خفيفة، كما توقع أن تتأثر المنطقتان الوسطى والغربية وأجزاء من منطقة تبوك ببعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة خارج المدن.