“صحة” المدينة توضح كيفية تناول الأدوية أثناء الصيام في لقاء توعوي غدًا

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تنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻪ المنورة ممثله بإدارة الرعاية الصيدلية غدًا, فعالية توعوية للتثقيف الدوائي بعنوان “دواؤك في رمضان”, وذلك بالراشد مول بالمدينة المنورة.



وتهدف الفعالية التي تستمر لمدة يومين من الساعه 6 مساءاً إلى 10 مساءاً إلى الإجابة على تساؤلات المرضى المتكررة عن تناول الأدوية أثناء الصيام وما هو تأثيرها على جسم المريض الصائم وكيفية تناولها بهدف ضمان سلامة المرضى وعدم وقوع أضرار عرضية دعماً لتحقيق رؤية مستقبلية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية.