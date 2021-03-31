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أمانة الشرقية تستقطب عددًا قياسيًا من الشركات في المنافسات الاستثمارية

أمانة الشرقية تستقطب عددًا قياسيًا من الشركات في المنافسات الاستثمارية
http://almnatiq.net/?p=967101
المناطق - الدمام:

استقطبت المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها أمانة المنطقة الشرقية في حاضرة الدمام، عددًا قياسيًا من المستثمرين، إذ حرصت الأمانة على تنوع هذه المبادرات والمشاريع من حيث تميزها وجاذبيتها للاستثمار، والتي ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية وتسهم في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وتعزز خارطة المنطقة السياحية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة قامت بإطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في الدمام والخبر والظهران، والتي تعتبر من كبرى المبادرات والمشاريع الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي بالمملكة، مشيرا إلى أن المنافسات الاستثمارية شهدت تقدم عدد قياسي من المستثمرين ونوعيتهم وتميزهم، حيث تجاوز في إحدى الفرص ٦٤ مستثمرًا كرقم قياسي يسجل لأول مرة بتاريخ منافسات الأمانة والإجمالي أكثر من ١٢٠ مستثمرًا بالمنافسات الأمر الذي يؤكد على إقبال المستثمرين نحو هذه الاستثمارات لتميزها، بالإضافة إلى جاذبية استثمارات الأمانة نتيجة لحزمة الخدمات النوعية التي تم إطلاقها من قبل فريق وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات عبر مركز التميز الاستثماري والخدمات الرقمية والتسهيلات التي يقدمها، وكذلك جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التسويق والتعريف بهذه الفرص بالتعاون مع القطاعات المشاركة كوزارة المالية، ووزارة الثقافة ووزارة السياحة، ومركز التخصيص الوطني وهيئة التطوير وبرنامج جودة الحياة وهيئة كفاءة الانفاق وغرفة الشرقية وبقية الجهات المشاركة.

وأشار المهندس فهد الجبير إلى أنه تم تلقي العديد من طلبات الرغبات من شركات استثمارية محلية وإقليمية وعالمية ذات خبرات مميزة للمشاركة في هذه المبادرات والمشاريع الاستثمارية النوعية، مبينا أن هذه الشركات ستعكس جاذبية الاستثمار بالمنطقة وتعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، وترفع من مستوى التنافسية، لافتا النظر إلى أنه سيتم مراعاة تأهيل الشركات بناء على الملاءة والقدرة المالية وخطط التمويل والخبرات السابقة في ذات الأنشطة المقترحة للمشروع والمشاريع المنفذة وخطط التنفيذ والتشغيل لضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع بالجودة والكفاءة العالية.

وأكد أمين المنطقة الشرقية على أن المبادرات الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتعاون مع فريق الوزارة وهيئة تطوير الشرقية والقطاعات الشريكة في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية التي ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية وتسهم في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي في تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها ودعم حركة النهضة الشاملة بالمنطقة.

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