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السفير السعودي لدى مصر يعلن مد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين العاملين بالمملكة

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السفير السعودي لدى مصر يعلن مد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين العاملين بالمملكة

السفير السعودي لدى مصر يعلن مد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين العاملين بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=967111
المناطق - الرياض:

أعلن السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، أن السعودية ستمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في سياق تعليق حركة الطيران بالمملكة.

وكانت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبدالشهيد، التقت السفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية والمتواجدين بمصر، عقب تلقي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالسعودية، والمتواجدين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.

ونقلت السفيرة نبيلة مكرم للسفير السعودي، كافة المناشدات والاستغاثات التي تلقتها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقامات المصريين بالمملكة.

كما قدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر للسفير السعودي وللسلطات والمسؤولين في السعودية، لإصدارهم القرار بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين العاملين بالمملكة للتيسير على العمالة المصرية، مشيرة إلى احترام سيادة المملكة وقراراتها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ومؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.

وتهيب وزيرة الهجرة بالمواطنين المصريين العاملين بالسعودية ألا ينساقوا خلف ما يتردد بشأن إعلان موعد عودة حركة الطيران بالسعودية، دون انتظار إعلان رسمي بذلك من المملكة، وبالتالي عدم الاستجابة للدعوات التي تنادي بدفع أموال للعودة حتى لا يتعرضوا للنصب، مؤكدة أنه حتى الآن لم تصدر السعودية أي قرارات جديدة بشأن عودة حركة الطيران.

كما تهيب السفيرة مكرم بالمواطنين الراغبين في العودة إلى عملهم بالمملكة، الهدوء والانتظار إلى أن تصدر المملكة قرار عودة الطيران، الذي سيتم الإعلان عنه عبر الجهات الرسمية فور صدوره.

وفقًا لـ “العربية”

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