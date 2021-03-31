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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران لمدة 8 ساعات

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران لمدة 8 ساعات
http://almnatiq.net/?p=967120
المناطق - نجران:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، و حبونا، ويدمة ، وبدرالجنوب، وثار.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

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