رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران لمدة 8 ساعات

المناطق - نجران:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، و حبونا، ويدمة ، وبدرالجنوب، وثار.



وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.