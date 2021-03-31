تطبيق نبضات القلب .. حل مميز يسمح للمستخدمين بتتبع حالتهم الصحية

المناطق- الرياض

مع تطور الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، بات المستخدمون يعتمدون عليها بشكل أساسي في تتبع حالتهم الصحية على مستويات عديدة، وقد يكون أبرز ما توفره هذه الأجهزة إلى جانب حساب السعرات الحرارية وخطوات المشي، حساب نبضات القلب، التي يتم مراقبتها عبر تطبيقات متعددة، من أبرزها تطبيق نبضات القلب Heart Rate، الذي يعمل على تتبع نبضات القلب دون الحاجة إلى أدوات خاصة أو أجهزة مخصصة فقط من خلال الهاتف الذكي.

ويتميز التطبيق الداعم للغة العربية بقدرته على قياس معدل نبضات القلب، كما يوفر للمستخدم عديدا من المميزات الإضافية لتحسين تجربة الاستخدام، كسجل للقراءات السابقة، دون فقدان أي قراءة، وأي قياس جديد سيتم إضافته إلى السجل، إلى جانب إمكانية إضافة نوع النشاط وملحوظات أخرى مع كل قراءة، وعمل نسخة احتياطية من البيانات ومشاركتها مع بقية الأجهزة الخاصة بالمستخدم، كما أن التطبيق عالي الدقة من حيث النتائج.

ويعمل التطبيق بطريقة سهلة وبسيطة، فكل ما على المستخدم فعله بعد تثبيته، القيام بتشغيله ووضع إصبع المستخدم على الفلاش والكاميرا وسيتولى التطبيق حساب النبضات خلال دقيقة واحدة، ليظهر بعد ذلك القراءات المتعلقة بنبضات القلب.