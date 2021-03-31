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الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية لتقديم منتج خدمة الاعتماد المستندي

الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية لتقديم منتج خدمة الاعتماد المستندي

أبرز المواد

الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية لتقديم منتج خدمة الاعتماد المستندي

الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية لتقديم منتج خدمة الاعتماد المستندي
http://almnatiq.net/?p=967130
المناطق- الرياض

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن توقيع اتفاقية إطارية لتقديم منتج خدمة الاعتماد المستندي مع البنك الأهلي التجاري، بهدف دعم وتمكين الصناعات الوطنية وتنميتها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لخدمة روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.
ووقع الاتفاقية الأمير سلطان بن خالد، نائب الرئيس التنفيذي للائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي ونائب الرئيس التنفيذي رئيس مصرفية النقد والتجارة العالمية في البنك الأهلي التجاري فواز بن عبدالله الثميري، وذلك في مقر الصندوق في مدينة الرياض بحضور منسوبي الصندوق الصناعي والبنك الأهلي التجاري.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من توجهات الصندوق الصناعي الهادفة إلى دعم مشاريع القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال عدد من البرامج والمنتجات التمويلية والاستشارية، ويوفر منتج الاعتماد المستندي السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق الصناعي لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه من خلال البنوك التجارية.
يذكر، أن هذه الاتفاقية هي ثامن اتفاقية يوقعها الصندوق الصناعي مع البنوك المحلية من أجل تقديم خدمة الاعتماد المستندي، التي تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى تقديم رسوم مخفضة لإصدار الاعتمادات.

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