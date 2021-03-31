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أمانة جدة تنفذ أكثر من 4000 جولة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية

أمانة جدة تنفذ أكثر من 4000 جولة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية

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أبرز المواد

أمانة جدة تنفذ أكثر من 4000 جولة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية

أمانة جدة تنفذ أكثر من 4000 جولة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=967133
المناطق- واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4390 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 116 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 180 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

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