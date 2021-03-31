احدث الأخبار

أمير نجران يؤكد تقديم كل ما تحتاجه الأفواج من دعم ومساندة للقيام بواجباتها في خدمة الوطن
منطقة نجران
 الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية لتقديم منتج خدمة الاعتماد المستندي
أبرز المواد
 الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6 % في الربع الرابع من 2020
أبرز المواد
 تطبيق نبضات القلب .. حل مميز يسمح للمستخدمين بتتبع حالتهم الصحية
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران لمدة 8 ساعات
أبرز المواد
 السفير السعودي لدى مصر يعلن مد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين العاملين بالمملكة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تستقطب عددًا قياسيًا من الشركات في المنافسات الاستثمارية
أبرز المواد
 “المرور” يطيح بقائد شاحنة لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مسابقة “تحدي المشي” عبر تطبيق “صحتي”
أبرز المواد
 وزير الداخلية: برنامج “شريك” يدعم التنمية والازدهار الاقتصادي
أبرز المواد
 “الحج والعمرة” تؤكد أن التطعيم بلقاح كورونا ليس شرطًا لعمرة رمضان “حتى الآن”
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
أبرز المواد
أمير نجران يؤكد تقديم كل ما تحتاجه الأفواج من دعم ومساندة للقيام بواجباتها في خدمة الوطن

أمير نجران يؤكد تقديم كل ما تحتاجه الأفواج من دعم ومساندة للقيام بواجباتها في خدمة الوطن

منطقة نجران
الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية لتقديم منتج خدمة الاعتماد المستندي

الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية لتقديم منتج خدمة الاعتماد المستندي

أبرز المواد
الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6 % في الربع الرابع من 2020

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6 % في الربع الرابع من 2020

أبرز المواد
تطبيق نبضات القلب .. حل مميز يسمح للمستخدمين بتتبع حالتهم الصحية

تطبيق نبضات القلب .. حل مميز يسمح للمستخدمين بتتبع حالتهم الصحية

أبرز المواد

أمير نجران يؤكد تقديم كل ما تحتاجه الأفواج من دعم ومساندة للقيام بواجباتها في خدمة الوطن

أمير نجران يؤكد تقديم كل ما تحتاجه الأفواج من دعم ومساندة للقيام بواجباتها في خدمة الوطن
http://almnatiq.net/?p=967134
المناطق- نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن دكتور فهد بن سعيد القحطاني ، وقائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران العميد عايض بن عوض الشهراني.
وثمن سموه جهود الأفواج الأمنية في المنطقة، وما تقوم به من أعمال في مجال اختصاصاتها، ودورها التكاملي مع الجهات الأمنية الأخرى، مشيداً بما يتحقق من إنجازات للأفواج الأمنية وتكاملها مع منظومة الأمن، مؤكداً تقديم كل ما تحتاجه الأفواج من دعم ومساندة للقيام بواجباتها في خدمة الوطن في ظل القيادة الرشيدة – حفظها الله -.
من جهته أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج أن العمل جارٍ لإحداث عدد من المراكز الخدمية وتوسيع دائرة الانتشار في محافظات المنطقة لتقديم كل ما يمكن من الخدمات.

روابط ذات صلة

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران لمدة 8 ساعات

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران لمدة 8 ساعات
“المرور” يطيح بقائد شاحنة لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات

“المرور” يطيح بقائد شاحنة لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات
زيارة منسوبى جمعية بصائر لشرطة نجران

زيارة منسوبى جمعية بصائر لشرطة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*