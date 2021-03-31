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وزارة النقل تستكمل أعمال طريق جدة مكة المكرمة المباشر

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وزارة النقل تستكمل أعمال طريق جدة مكة المكرمة المباشر

وزارة النقل تستكمل أعمال طريق جدة مكة المكرمة المباشر
http://almnatiq.net/?p=967135
المناطق- واس

تعمل وزارة النقل على استكمال أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، حيث يتضمن الطريق أربع حارات في كل اتجاه، الذي يبلغ طوله (72) كيلو متر.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنوياً، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة؛ ويختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة بمقدار 35 دقيقة، كما يربط الطريق مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر، مما يسهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية؛ خصوصًا طريق الحرمين السريع.
ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على جميع طرق المملكة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد الوزارة عزمها على تنفيذ جميع مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز جميع مشروعاتها وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية المملكة 2030.

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