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أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القلعة بسكاكا

أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القلعة بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=967151
المناطق- الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي القلعة بسكاكا، سلمان بن ابراهيم القايد وأعضاء مجلس الإدارة الجديد.
وهنأ سموه, رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة اعتماد الإدارة الجديدة لنادي القلعة، منوهاً بما يحظى به قطاع الرياضة من الدعم والاهتمام غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأكد سموه بأن المنطقة تزخر باللاعبين المتميزين في جميع الألعاب الرياضية الذين سيسهمون – بإذن الله – بتقديم أفضل المستويات والأداء الرياضي، وتحقيق مزيد من البطولات الرياضية، متمنياً سموه للجميع التوفيق.
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة نادي القلعة، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف، وحرصه على الارتقاء بالرياضة في المنطقة، والدعم غير المحدود لأبنائه الرياضيين، مثمناً لسمو أمير الجوف توجيهاته السديدة خلال اللقاء، ودعمه غير المستغرب لرياضيي المنطقة.

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