بلدية محافظة أملج : تركيب 12,000 ألف من الفوانيس (LED) الموفرة للطاقة

المناطق_فايز السميري

بدأت بلدية محافظة أملج بتركيب فوانيس جديدة لإنارة شوارع المحافظة ، ضمن جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع بالاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة نظام ليد (LED) .

وكان رئيس ‫البلدية المهندس عوده بن خلف العنزي قد وقع اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، بهدف تركيب 12,000 ألف فانوس إنارة جديد في عموم المحافظة ، لتقنين استهلاك الطاقة للإنارة الخارجية في جميع شوارع محافظة ‫أملج من خلال تحويلها من نظام الإنارة العادية إلى نظام (LED) .

وأوضح المهندس العنزي أن اعتماد البلدية لإضاءة تقنية ( LED) يأتي ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البعد الحضاري في المحافظة ، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية ، وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي .

وبين رئيس قسم الكهرباء بالبلدية الفني سراج أحمد العنزي أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية التي يجري تنفيذها حالياً ، تضمنت تطبيق التقنيات الحديثة في جميع شبكات إنارة الشوارع والميادين ممثلة في استخدام فوانيس الإنارة (LED) الموفرة ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص البلدية على تحقيق معايير الاستدامة البيئية ، وترشيد معدلات استهلاك الطاقة ، لافتا الى أن فوانيس الإضاءة بتقنية (LED) تتميز بطول عمرها الافتراضي ، وتُعد صديقة للبيئة ، وتسهم في ترشيد الاستهلاك الكهربائي بنسبة تتراوح بين 50% إلى و75% , كما أنها تمنح رؤية أفضل ، وتوفر راحة أكبر للعين ، وتحافظ على جودة إضاءتها في حال التقلبات الجوية التي تحد من إمكانية الرؤية .