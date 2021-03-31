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نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق

نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق
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المناطق_الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاهتمام برياضة الفروسية دعماً للموروث الوطني وما تمثله هذه الرياضة من ارتباط وثيق بتاريخ المملكة العريق وأشاد سموه بإهتمام القيادة بهذه الرياضة من خلال إنشاء هيئة عليا للفروسية لدعمهاوتطويرها.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لفريق العمل والجهات الداعمة لموسم الفروسية بمحافظة الخفجي للعام 2021، حيث كُرم سعادة محافظ الخفجي رئيس مجلس نادي الفروسية الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع والأستاذ عازب القحطاني رئيس وكبير الإداريين بشركة أرامكو لأعمال الخليج الجهة الداعمة للنادي وأعضاء الفريق.

وعبر محافظ الخفجي عن شكره لسموه الكريم على إهتمامه ودعمه لكل الأنشطة التي تقام في المحافظة بشكل عام والأنشطة الرياضية بشكل خاص والتي يشارك فيها شباب المحافظة حيث كان لهذا الدعم أثره البالغ على نجاح موسم الفروسية بالمحافظة.

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