احدث الأخبار

خالد الفيصل يشهد إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في محطة المطار بمحافظة جدة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق
أبرز المواد
 بلدية محافظة أملج : تركيب 12,000 ألف من الفوانيس (LED) الموفرة للطاقة
أبرز المواد
 ضبط 94 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا بجازان
أبرز المواد
 إجراء 267 عملية في مستشفيات الباحة
منطقة الباحة
 أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القلعة بسكاكا
منطقة الجوف
 وزير التعليم يصف ما قدمته جامعة القصيم بمجال الوعي الفكري بـ «الدور الرائد»
منطقة القصيم
 أمير القصيم يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة
منطقة القصيم
 الشؤون الإسلامية تغلق 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة كورونا بين المصلين وتعيد فتح 14 مسجداً
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يدشن هدية أهالي القصيم من التمور لأبطال الحد الجنوبي
منطقة القصيم
 أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز في سكاكا
منطقة الجوف
 انطلاق فعاليات مسابقة “تحدي المشي” عبر تطبيق “صحتي”
أبرز المواد
خالد الفيصل يشهد إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في محطة المطار بمحافظة جدة

خالد الفيصل يشهد إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في محطة المطار بمحافظة جدة

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق

نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق

أبرز المواد
بلدية محافظة أملج : تركيب 12,000 ألف من الفوانيس (LED) الموفرة للطاقة

بلدية محافظة أملج : تركيب 12,000 ألف من الفوانيس (LED) الموفرة للطاقة

أبرز المواد
ضبط 94 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا بجازان

ضبط 94 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا بجازان

أبرز المواد

خالد الفيصل يشهد إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في محطة المطار بمحافظة جدة

خالد الفيصل يشهد إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في محطة المطار بمحافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=967183
المناطق_جدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وكان في استقبال سموه معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية د. رميح الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من قيادات منظومة النقل، اليوم الأربعاء 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021م،
وشهد سموه خلال الزيارة انطلاقة طلائع الرحلات وجاهزية المحطة والقطارات وجداول الرحلات.

من جهته، ونيابة عن معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رفع معالي الدكتور رميح الرميح الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، عادًا رعاية سموه لإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع تتويجا لجهود أبنائه العاملين في المشروع، وموضحا أن الرحلات التي انطلقت –بفضل الله- اليوم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة و محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، منوها بقدرة القطار على العمل بكامل طاقته في مواسم الذروة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة برفع معدلات الوقاية.

وبين الرميح في حديثه أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة يعمل بقدرة نقل يومية تصل إلى 54 قطارا ومعها سينقل القطار الواحد أكثر من 200 مسافر بالاتجاه الواحد كما ينقل 417 مسافرا بالاتجاهين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واشتراطات التباعد وبسرعة تصل إلى 300كلم/ساعة بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في رمضان من العام الجاري، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ بأعلى خطط التشغيل، مضيفا أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية.

روابط ذات صلة

نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق

نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق
بلدية محافظة أملج : تركيب 12,000 ألف من الفوانيس (LED) الموفرة للطاقة

بلدية محافظة أملج : تركيب 12,000 ألف من الفوانيس (LED) الموفرة للطاقة
ضبط 94 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا بجازان

ضبط 94 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا بجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*