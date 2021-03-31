روتانا دراما تنافس بإنتاج مصري وسوري وخليجي والأعمال البدوية فى رمضان

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تدخل روتانا دراما سباق المنافسة الرمضانية هذا العام بقوة، وتحشد على شاشتها أقوى الإنتاجات الدرامية العربية وألمع النجوم، عبر باقة من المسلسلات المصرية والسورية والخليجية والبدوية.

وتقدم “دراما” مجموعة من أهم الأعمال المصرية، والبداية مع مسلسل “الطاووس” من بطولة النجم الكبير جمال سليمان، حيث يجسد دور محامى تعويضات شهير، يتحرى خلف قضية تعدي مجموعة من الشباب من عائلات ذوي نفوذ على فتاة شابة من طبقة اجتماعية بسيطة، والعمل من بطولة؛ سميحة أيوب وسهر الصايغ وهبة عبدالغني وفرح الزاهد. ويتطرق (كله بالحب) إلى عملية نصب على رجل أعمال يعمل في مجال العقارات، والعمل من بطولة: زينة وأحمد السعدني وسامر المصري ومصطفى درويش وصابرين وهالة فاخر.

وتسجل الأعمال السورية حضورها على قناة روتانا دراما في رمضان من خلال مسلسل (الكندوش) بطولة الفنان أيمن زيدان وسلاف فواخرجي، اللذين يعيشان في ثلاثينات القرن الماضي في حارة شعبية، حيث تدور رحى الصراع بين الخير والشر .وفي إطار اجتماعي مشوق تدور أحداث (على صفيح ساخن) حول حياة عائلات سورية وما تتعرض له من مشكلات لم تعرفها من قبل، والعمل من بطولة؛ باسم ياخور وأمل بشوشة وسلوم حداد. ويتناول مسلسل (خيبة أمل) فى إطار بوليسى مشوق، قصة ضابط سوري يصل إلى لبنان لإبلاغ السلطات بمعلومات عن قيام شركة متعددة الجنسيات بتهريب الآثار من سوريا عبر لبنان، والعمل من بطولة: كارلوس عازار وطلال مارديني وأحمد كرارة.

أما الدراما الخليجية فتزين شاشة روتانا دراما من خلال المسلسل الدرامي الاجتماعي (بيت الذل) الذي يتناول المشكلات التي تحدث داخل بيت العائلة، وما يحدث من صراعات وخلافات، فيتحول من بيت عز إلى بيت ذل، وهو من بطولة: عبد الرحمن عقل، والفنان الراحل مشاري البلام في آخر عمل له قبل رحيله، وإيمان الحسيني. ويرصد (مسألة وقت) معاناة فتاة فقدت والدها وفرض عليها زوج أمها أن تترك حبيبها وتتزوج رجل يكبرها بسنوات، ويتعرض المنزل الذى تعيش فيه لحريق يتسبب في تشويه وجهها، والعمل من بطولة؛ محمد العلوي ورفيق علي أحمد وزينة مكي ووسام صباغ ومي البلوشي. ويمزج (يجيب الله المطر) الدراما الاجتماعية بالكوميديا، من خلال قصة تتناول الطمع وعواقبه السيئة، وهو من بطولة؛ زهرة عرفات وأحمد السلمان ومرام البلوشي وهبة الدري.

ولعشاق الدراما البدوية تقدم “دراما” مسلسل (صقار) ملحمة حول الحب والانتقام شرس ضمن أجواء بدوية خالصة، وهو من بطولة: رشيد عساف وجولييت عوض ومحمد المجالي وقمرخلف.