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بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

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بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=967206
المناطق_ رأس تنورة

أغلقت بلدية محافظة رأس تنورة، مؤخرا منشأتين مخالفتين، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتفعيل تطبيق ” توكلنا ” في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها البلدية واللجان المشتركة من الجهات حكومية ذات العلاقة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني بأن البلدية ستواصل جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التدابير الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَا المهندس القرني الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للمجتمع.

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