تعليم الشرقية يحصر الجهود الوقائية لمواجة فايروس كورنا ويرصد المخالفات

المناطق_ الدمام

اطلع مديرعام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي بن غازي العتيبي مع المساعدين ومدراء الإدارات ومكاتب التعليم (بين وبنات )على جهود واخر تقارير لجنة رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقاية من فايروس كورونا عبر لقاء افتراضي صباح أمس الاربعاء .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية ، سعيد الباحص ، أن الاجتماع ناقش التقارير التفصيلية وأعمال اللجان الفرعية المنبقة من اللجنة العليا وسبل تعزيز الاجراءات بتطبيق أعلى المعايير الوقائية وفقاً للإدلة والإرشادات التابعة لوزارة الصحة .

وأضاف الباحص ، أن مدير التعليم وجه بضرورة رفع مستوى الوعي الوقائي في كافة المدارس ولجميع الطلاب والطالبات والمكاتب وتطبيق ما يرد من الجهات المسئولة ومنع التجمعات والمحافظة على التباعد الجسدي حيث تعد المملكة العربية السعودية من أفضل دول العالم في التعامل مع الجائحة ونجحت في إدارة ملف الازمة.

ونوه إلى فعالية ونجاح تطبيق الإجراءات في إدارة التعليم ومكاتبها بدء من إطلاع موظف الامن والسلامة على محتوى تطبيق توكلنا لكل موظف ومستفيد وزائر وفحص حرارة الجسم والالتزام بإرتداء الكمامة والمحافظة على مسافة متر ونصف بين الافراد وتعقيم مواقع العمل باستمرار ومنع التجمعات مطلقاً .

وأشاد بمستوى التعاون بين جميع الإدارات مثل الصحة المدرسية والامن والسلامة والمراجعة الداخلية والموارد البشرية وغيرها بالإضافة إلى التعاون الكبير مع كافة الإجهزة الحكومية وعلى رأسها مقام إمارة المنطقة الشرقية التي تبذل جهود مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية .

ولفت الباحص ، أن الاجتماع ناقش اليات رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية دون استثناء ومستوياتها وتدرج العقوبات ،حيث تعمل لجان الرصد باستمرار للحفاظ على المكتسبات الوطنية فيما يتعلق بالجائحة .

كما استعرض اللقاء إحصائيات تفصيلية عن دور إدارة الإعلام والاتصال لمواجهة الجائحة حيث سجلت برامجها الإعلامية الاتصالية والموجهة للطلاب والطالبات والمدارس والمعلمين والمعلمات ومكاتب التعليم في المنطقة الشرقية .