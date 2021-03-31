احدث الأخبار

تعليم الشرقية يحصر الجهود الوقائية لمواجة فايروس كورنا ويرصد المخالفات
أبرز المواد
 بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 روتانا دراما تنافس بإنتاج مصري وسوري وخليجي والأعمال البدوية فى رمضان
أبرز المواد
 مجلس إدارة غرفة الأحساء يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق برنامج “شريك”
أبرز المواد
 خالد الفيصل يشهد إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في محطة المطار بمحافظة جدة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق
أبرز المواد
 بلدية محافظة أملج : تركيب 12,000 ألف من الفوانيس (LED) الموفرة للطاقة
أبرز المواد
 ضبط 94 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا بجازان
أبرز المواد
 إجراء 267 عملية في مستشفيات الباحة
منطقة الباحة
 أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القلعة بسكاكا
منطقة الجوف
 وزير التعليم يصف ما قدمته جامعة القصيم بمجال الوعي الفكري بـ «الدور الرائد»
منطقة القصيم
 أمير القصيم يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة
منطقة القصيم
تعليم الشرقية يحصر الجهود الوقائية لمواجة فايروس كورنا ويرصد المخالفات

تعليم الشرقية يحصر الجهود الوقائية لمواجة فايروس كورنا ويرصد المخالفات

أبرز المواد
بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
روتانا دراما تنافس بإنتاج مصري وسوري وخليجي والأعمال البدوية فى رمضان

روتانا دراما تنافس بإنتاج مصري وسوري وخليجي والأعمال البدوية فى رمضان

أبرز المواد
مجلس إدارة غرفة الأحساء يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق برنامج “شريك”

مجلس إدارة غرفة الأحساء يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق برنامج “شريك”

أبرز المواد

تعليم الشرقية يحصر الجهود الوقائية لمواجة فايروس كورنا ويرصد المخالفات

تعليم الشرقية يحصر الجهود الوقائية لمواجة فايروس كورنا ويرصد المخالفات
http://almnatiq.net/?p=967213
المناطق_ الدمام

اطلع مديرعام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي بن غازي العتيبي مع المساعدين ومدراء الإدارات ومكاتب التعليم (بين وبنات )على جهود واخر تقارير  لجنة رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقاية من فايروس كورونا  عبر لقاء افتراضي صباح أمس الاربعاء .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية ، سعيد الباحص ، أن الاجتماع ناقش التقارير التفصيلية وأعمال اللجان الفرعية المنبقة من اللجنة العليا وسبل تعزيز الاجراءات بتطبيق أعلى المعايير الوقائية وفقاً للإدلة والإرشادات التابعة لوزارة الصحة .

وأضاف الباحص ، أن مدير التعليم وجه بضرورة رفع مستوى الوعي الوقائي في كافة المدارس ولجميع الطلاب والطالبات والمكاتب وتطبيق ما يرد من الجهات المسئولة ومنع التجمعات والمحافظة على التباعد الجسدي حيث تعد المملكة العربية السعودية من أفضل دول العالم في التعامل مع الجائحة ونجحت في إدارة ملف الازمة.

ونوه إلى فعالية ونجاح تطبيق الإجراءات في إدارة التعليم ومكاتبها بدء من إطلاع موظف الامن والسلامة على محتوى تطبيق توكلنا لكل موظف ومستفيد وزائر وفحص حرارة الجسم والالتزام بإرتداء الكمامة والمحافظة على مسافة متر ونصف بين الافراد  وتعقيم مواقع العمل باستمرار ومنع التجمعات مطلقاً .

وأشاد بمستوى التعاون بين جميع الإدارات مثل الصحة المدرسية والامن والسلامة والمراجعة الداخلية والموارد البشرية وغيرها  بالإضافة إلى التعاون الكبير مع كافة الإجهزة الحكومية وعلى رأسها مقام إمارة المنطقة الشرقية التي تبذل جهود مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية .

ولفت الباحص ، أن الاجتماع ناقش اليات رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية دون استثناء ومستوياتها وتدرج العقوبات ،حيث تعمل لجان الرصد باستمرار للحفاظ على المكتسبات الوطنية فيما يتعلق بالجائحة .

كما استعرض اللقاء إحصائيات تفصيلية عن دور إدارة الإعلام والاتصال لمواجهة الجائحة حيث سجلت برامجها الإعلامية الاتصالية والموجهة للطلاب والطالبات والمدارس والمعلمين والمعلمات ومكاتب التعليم في المنطقة الشرقية .

روابط ذات صلة

بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية
روتانا دراما تنافس بإنتاج مصري وسوري وخليجي والأعمال البدوية فى رمضان

روتانا دراما تنافس بإنتاج مصري وسوري وخليجي والأعمال البدوية فى رمضان
مجلس إدارة غرفة الأحساء يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق برنامج “شريك”

مجلس إدارة غرفة الأحساء يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق برنامج “شريك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*